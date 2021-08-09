اقتصاد

بالصور | تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع طريق دربندخان - كلار

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جانب من المشروع
جانب من المشروع
کوردستان إقليم كوردستان طريق

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال العمل في تنفيذ مشروع طريق دربندخان – كلار في محافظة السليمانية متواصلاً على قدم وساق منذ البدء به قبل نحو شهرين.

وخصصت حكومة إقليم كوردستان للمشروع 10 مليارات دينار خلال الشهرين الماضيين، فيما سيتم تخصيص 60 مليار دينار أخرى لإنجاز الطريق.

وشهد المشروع نسباً متقدمة من الإنجاز بلغت 55 بالمئة للطريق الذي يبلغ طوله 41 كيلومتراً.

واُفتتح جزء من الطريق أمام المواطنين، فيما من المزمع الانتهاء من المشروع بالكامل في العام المقبل.

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