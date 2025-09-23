أسايش السليمانية تقبض على مسلحين هاجما مركز شرطة حي جارجرا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لأمن السليمانية، الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول، أن مسلَحين هاجما مركز شرطة في حي جارجرا بالمدينة عصر اليوم.

وأوضح البيان أن المسلحين أُلقي القبض عليهما بعد اشتباك مع حراس المركز، فيما أصيب أحد عناصر الشرطة خلال الحادث.

وأضافت المديرية أن قوات الأمن وصلت فوراً إلى مكان الواقعة لتقديم الدعم، وبعد التحقيقات الأولية، اعترف المشتبه بهما بحملهما أفكاراً متطرفة.

وأشار البيان إلى أن المشتبه بهما محتجزان حالياً لدى قاضي التحقيق، فيما تواصل السلطات التحقيقات في القضية.