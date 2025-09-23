رئيسة بلدية باريس: علاقتي بالشعب الكوردي مميزة وكوردستان بلدٌ مهم

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وصفت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، علاقتها بالشعب الكوردي بـ"الخاصة والمميزة"، مؤكدة أن "العلاقة بين كوردستان وباريس ثمينة بالنسبة لي، فكوردستان بلد مهم للغاية".

وأشارت هيدالغو في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى معرفتها بتاريخ الشعب الكوردي، واصفة إياه بأنه "شعب عانى كثيراً ومرّ بتجارب قاسية".

مضيفة أن هذا التاريخ يحمل معنى عميقاً بالنسبة لها.

كما تطرقت إلى زيارة الرئيس بارزاني إلى باريس، قائلة: سعدت جداً باستضافته، وقد أنشأنا حديقة جميلة، فأنا أحب كوردستان.

وفي الخامس من أيلول/سبتمبر 2025، أزيح الستار في العاصمة الفرنسية باريس، بحديقة أندريه ستروين، عن لوحة تذكارية مخصصة للبيشمركة، بحضور الرئيس بارزاني الذي ألقى كلمة أعرب فيها عن سعادته.

مؤكداً أن فرنسا وقفت على الدوام إلى جانب الشعب الكوردي ودافعت عن قضيته العادلة، منذ عهد الجنرال ديغول وحتى اليوم، وكانت أول دولة تسمح بإنشاء معهد كوردستاني في باريس.