الباحث عمر نور الديني: مازالت العقلية الحاكمة في العراق تفتقر الى النضوج السياسي

أربيل (كوردستان 24)- خلال مشاركته في نشرة اخبار كوردستان24 قال الاستاذ الجامعي والخبير في العلاقات السياسية بين اربيل وبغداد الدكتور عمر نور الديني " مازالت العقلية الحاكمة في العراق تفتقر الى النضوج السياسي وتقبل الافكار والالوان المتعددة الموجودة في العراق.لذا فان العراق من الدول التي بحاجة الى تثبيت نظام فدرالي حقيقي".

واوضح عمر نور الديني: بعد سقوط النظام البعثي في العراق في نيسان 2003 كانت المحاولات والجهود مستمرة لبناء عراق جديد وفق نظام سياسي جديد. صحيح أن هنالك الان في العراق نوع من الشرعية السياسية والدستورية لكن بما ان احداث التغيير في العراق قد تم عن طريق قوى خارجية وليست داخلية لذا لم تستطيع هذه الشرعية أن تثبت نفسها وفق المطلوب.

مضيفا" على اقليم كوردستان ان يكون له مشاركة فاعلة في العملية السياسية في بغداد وخاصة المشاركة في رسم السياسات في بغداد. ومن المهم جدا ان تكون الاطراف السياسية في بغداد يدا واحدة وكلمة واحدة في القضايا المصيرية التي تخص اقليم كوردستان للحفاظ على كيان الاقليم بكل قوة.

وقال أيضا: من المهم تطبيق مواد الدستور العراقي خاصة المتعلقة بتوزيع السلطات وتوزيع الثروات في العراق خاصة ماجاء في المادة 105 و106 من الدستور العراقي.

واكد الدكتور نورالديني خلال حديثه: انه بموجب الدستور العراقي لايجوز استخدام الجيش العراقي في حسم الصراعات الداخلية لكننا نرى الان في العراق قوات عسكرية وامنية خارج سلطة القانون والدولة تحاول تثبيت سلطاتها داخل الدولة.