سیاسة

سخرية واسعة من قرار "راكان" بعد تحديده احتفالات بنوروز بـ3 ساعات

قال راكان الجبوري "لن تقام أي فعاليات مستقبلاً"
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق راكان الجبوري كركوك نوروز

أربيل (كوردستان 24)- وجّه محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري كتاباً كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي حدد بموجبه احتفالات الكورد باحتفالات نوروز بثلاث ساعات فقط، كذلك قرر منع "الشعارات القومية" خلال مراسم الاحتفال.

وجاء في كتاب موقع باسم راكان سعيد بتاريخ اليوم "نحيط سيادتكم الموافقة على إقامة الاحتفالية ليوم 20/3/2022 من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 7 مساءً".

وقرر راكان عدم السماح برفع وترديد "شعارات قومية".

وقال "علماً لن تقام أي فعاليات مستقبلاً".

وأثار قرار ركان الجبوري موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك اعتبر كثيرون القرار "عنصرياً" للغاية.

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