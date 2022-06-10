قصف إسرائيلي جديد يستهدف جنوب دمشق

أربيل (كوردستان 24)- قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، ان إسرائيل شنت هجوما صاروخيا جديدا، استهدف جنوب العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري اليوم الجمعة، إنه "في تمام الساعة 04:20 من فجر اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية".

وخلال السنوات الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي تقول انها تستهدف بها مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، ونادرا ما تؤكد إسرائيل الضربات.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ عام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.