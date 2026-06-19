رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم: التعايش في كوردستان واقع ملموس وليس مجرد شعار

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أربيل (كوردستان 24)- أكد بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، مار بولس الثالث نونا، أن الأمن والاستقرار اللذين ينعم بهما إقليم كوردستان يشكلان الركيزة الأساسية لبقاء المكون المسيحي في أرض الآباء والأجداد وعودة المهجرين.

مشيداً بسياسة حكومة الإقليم ورئيسها مسرور بارزاني في ترسيخ أسس التعايش السلمي.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها البطريرك نونا، اليوم الجمعة (19 حزيران 2026)، إلى إدارة زاخو المستقلة، حيث صرّح بأن "التعايش في كوردستان ليس مجرد شعارات سياسية، بل هو واقع ملموس على الأرض يعكس السلام والوئام بين جميع المكونات".

وأضاف رئيس الكنيسة الكلدانية أن الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الوزراء مسرور بارزاني لحماية حقوق المكونات يمثل حافزاً أساسياً لتشجيع المسيحيين على البقاء، ودفع المهاجرين نحو العودة إلى ديارهم، مستندين إلى بيئة آمنة ومستقرة.

كما أعرب البطريرك عن إعجابه بالطفرة التنموية التي تشهدها زاخو، واصفاً إياها بالنموذج التاريخي والحي للتعايش الديني، وموطناً أصيلاً للعديد من القرى الكلدانية.

من جانبه، استعرض مشرف إدارة زاخو المستقلة، كوهدار شيخو، الجهود الحكومية المبذولة لخدمة المكونات في المنطقة.

وكشف شيخو عن صدور قرارات رسمية تقضي بعودة المواطنين المسيحيين إلى قراهم التي أُخليت في وقت سابق جراء النزاع المسلح بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني (PKK).

وشدد شيخو على أن ثقافة التآخي متجذرة عميقاً في وجدان مجتمع زاخو، مؤكداً أن الإدارة المحلية تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللوجستية والإدارية لضمان عودة سلسة وآمنة لجميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية.