الكوليرا يسجل قفزة بالإصابات ووفاتان بـ"الموجة الخامسة" من كورونا في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد تسجيل 28 إصابة جديدة بوباء الكوليرا في عدد من المحافظات.

ومرض الكوليرا يكون سببه على الأغلب تناول أطعمة أو مياه ملوثة ويؤدي بدوره إلى الإصابة بإسهال حاد وتقيؤ ثم يعقبه جفاف.

وكثيراً ما يظهر الوباء عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي أو تختلط معها.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للصحفيين إن كركوك تصدرت الإصابات بواقع 18 حالة، فيما رصدت خمس حالات في بغداد.

وسُجلت حالتان في ديالى ومثلهما في ذي قار فضلاً عن حالة واحدة في بابل.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بوباء الكوليرا إلى 47 حالة في عموم العراق.

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يأتي هذا في وقت لا يزال فيه العراق يكافح موجة عاتية من الإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل أكثر من 1000 إصابة وحالتي وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما توفي 35 شخصاً وأصيب أكثر من 200 إثر تفشي مرض الحمى النزفية في عموم البلاد، وفق أحدث بيانات لوزارة الصحة العراقية.