سیاسة

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سوريا

author_image سوار أحمد
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
العالم زيلنسكي سوريا انهاء العلاقات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وقال زيلينسكي، في فيديو عبر تطبيق "تليغرام": "انتهت العلاقات بين أوكرانيا وسوريا"، مضيفا أن "ضغوط العقوبات على دمشق الحليفة لموسكو ستزداد شدّة".

وأعلنت سوريا في وقت سابق من يوم الأربعاء، الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، لتصبح أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي اعترفت بهما في 21 فبراير قبل يومين من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، إن سوريا قررت الاعتراف رسميا "باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية" في شرق أوكرانيا.

واكد زيلينسكي أنه يعتبر أن القرار السوري "موضوع تافه" ويفضل التركيز على مسائل أخرى.

وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء دمشق، وقامت بتقديم دعم عسكري واقتصادي ودبلوماسي كبير في مجلس الأمن، منذ بداية الصراع السوري عام 2011.

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