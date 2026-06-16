تحطم "بي-52".. القلعة الطائرة تسقط في مهمة روتينية والجيش يرجح فقدان طاقمها

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة سلاح الجو الأميركي عن وقوع حادث مأساوي تمثل في تحطم قاذفة قنابل ثقيلة من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" صباح الاثنين في ولاية كاليفورنيا.

وفي تفاصيل الحادث، أوضحت قاعدة "إدواردز" الجوية أن الطائرة كانت في "مهمة اختبار روتينية" عندما سقطت في تمام الساعة 11:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن المؤشرات الأولية ترجح مقتل جميع أفراد الطاقم الثمانية الذين كانوا على متنها.

وعقب الحادث، أعلنت السلطات العسكرية حالة الطوارئ القصوى، حيث تم إغلاق مطار القاعدة وتحويل مسار الطائرات القادمة، للسماح لفرق الاستجابة والإنقاذ بالعمل في الموقع. وأظهرت لقطات جوية من مكان الحادث دماراً واسعاً وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود، حيث لم يتبقَّ من القاذفة العملاقة سوى حطام متفحم.

هذا وباشرت لجنة من المختصين تحقيقاً موسعاً لتحديد الأسباب التقنية أو البشرية التي أدت إلى سقوط الطائرة، التي تعد العمود الفقري للقوة الجوية الاستراتيجية الأميركية منذ خمسينيات القرن الماضي.