نتنياهو: أحيانا لا أتفق مع ترامب.. والجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنین 15 حزیران/ یونیو 2026، أنه لا يتفق في بعض الأحيان مع رأي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً بقاء الجيش في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان، وذلك في أول تعليق له بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي متلفز، "أنا وترامب شريكان نتفق كثيرا ونختلف في بعض الأحيان، مضيفاً "أوجدنا منطقة أمنية عازلة في لبنان وسنبقى بها، وأميركا تحترم قرارنا في هذا الشأن".

كما أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في "المناطق العازلة" في غزة وسوريا أيضاً طالما اقتضت الضرورة.

كذلك، تابع "سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مشيراً إلى إبعاد التهديد الإيراني عن إسرائيل و"كسر محور الشر".

أتى ذلك، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعيد وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع الاثنين إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة.

وأضاف "تم التوقيع على الاتفاقية بالكامل.. ومضيق هرمز مفتوح جزئيا بالفعل".

وفيما أعلنت الولايات المتحدة والوسيط الباكستاني أنّ من المقرر توقيع الاتفاق الجمعة في سويسرا، قال مسؤول أميركي للصحافيين، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن ترامب ونائبه جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا النص إلكترونيا.

بالمقابل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الاتفاق يضع "نهاية فورية" للحرب، وأنهم سيجرون محادثات للتوصل إلى "اتفاق نهائي" في غضون شهرين.

غير أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحدث عن "انعدام ثقة عميق تجاه الولايات المتحدة"، عازيا ذلك إلى "تاريخ طويل من التجاوزات من جانب القادة الأميركيين".

وتقول إيران إن الاتفاق المبدئي يشترط وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، ومنها لبنان. في المقابل قالت إسرائيل، التي لم تُستشر بشأن الاتفاق المبدئي، إنها تحتفظ بحقها في التدخل في لبنان لمواجهة تهديدات حزب الله.

هذا ومن المقرر إقامة حفل توقيع رسمي للاتفاق يوم الجمعة المقبل في جنيف.





المصدر: وکالات