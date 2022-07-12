مجتمع

جدول رحلات تفويج حجاج كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان تفويج الحجاج مديرية الحج

أربيل (كوردستان 24)- قالت المديرية العامة للحج والعمرة في حكومة إقليم كوردستان، انه من المقرر أن يبدأ حجاج اقليم كوردستان، بالعودة الى الديار، اعتبارا من 18 من شهر تموز الجاري.

‏وقال المدير العام لمديرية الحج والعمرة، نياز راغب نقشبندي، إن عملية عودة حجاج كوردستان ستبدأ في 18 من الشهر الجاري وستنتهي في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.

‏واضاف "أنهى حجاج بيت الحرام يوم امس الاثنين 11 تموز 2022، كل مناسك الحج، وكان سير الحج ناجحا من كافة النواحي".

ونشر المتحدث باسم مديرية الحج والعمرة، كاروان ستوني، الجدول الزمني لرحلات عودة الحجاج، مرفقا بالاسماء.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف