جدول رحلات تفويج حجاج كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت المديرية العامة للحج والعمرة في حكومة إقليم كوردستان، انه من المقرر أن يبدأ حجاج اقليم كوردستان، بالعودة الى الديار، اعتبارا من 18 من شهر تموز الجاري.

‏وقال المدير العام لمديرية الحج والعمرة، نياز راغب نقشبندي، إن عملية عودة حجاج كوردستان ستبدأ في 18 من الشهر الجاري وستنتهي في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.

‏واضاف "أنهى حجاج بيت الحرام يوم امس الاثنين 11 تموز 2022، كل مناسك الحج، وكان سير الحج ناجحا من كافة النواحي".

ونشر المتحدث باسم مديرية الحج والعمرة، كاروان ستوني، الجدول الزمني لرحلات عودة الحجاج، مرفقا بالاسماء.