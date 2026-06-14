أكلة الدولمة ركيزة الجذب السياحي في منتجعات ئاكرێ (عقرة)

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أربيل (كوردستان 24)- تتميز منتجعات ومصايف منطقة ئاكرێ (عقرة) بجاذبية خاصة تجمع بين جمال الطبيعة وخصوصية المطبخ المحلي. وفي الآونة الأخيرة، تحول طبق "الإيبراخ" الكوردي التقليدي (المعروف بالدولمة) إلى الطلب الأول والمفضل للسياح الوافدين إلى المنطقة، مفضلاً على بقية الأطباق الأخرى.

ما يميز هذا الطبق في عقرة عن غيرها من المناطق، هو أنه يُحضر محلياً داخل المنازل بأيدي ربات البيوت الكورديات، ثم يُطهى ببطء على حطب الأشجار ليُقدم طازجاً في المواقع السياحية والمطاعم لرواد المنطقة.

وصفة منزلية بنكهة الحطب

يتحدث عزيز عبد الخالق لكوردستان24، وهو طاهٍ وبائع مأكولات في أحد المصايف، عن سر الإقبال على هذا الطبق قائلاً: نقوم بتحضير الدولمة في المنازل بأيدي النساء، ونطهوه على نار الحطب مستخدمين بهارات وتوابل مميزة.

هناك إقبال لافت وكبير من السياح العرب على هذا الطبق تحديداً؛ فحين يأتون إلى هنا، يطلبون الإيبراخ دون الالتفات إلى الأكلات الأخرى، حتى بات عملنا اليوم يتركز بشكل شبه كامل على إعداد هذا الطبق وتلبية الطلب المتزايد عليه."

تأثير المذاق يطوي مسافات السفر

العديد من السياح الذين تذوقوا "دولة عقرة" يجمعون على أن المذاق الاستثنائي ينسيهم عناء ومسافات السفر الطويلة التي قطعوها للوصول إلى هذه المنطقة الجبلية.

يقول السائح محمد كعب واصفاً تجربته: جئنا إلى هذه المنطقة بهدف الاستمتاع بطبيعتها وتذوق مأكولاتها الشهيرة. عقرة معروفة جداً بجودة أكلاتها، ولاسيما طبق الدولمة. بالنسبة لنا، نحن القادمين من محافظات الجنوب، نجد هذه الأكلة هنا مميزة ومختلفة تماماً، وخاصة نكهتها الحامضة والموزونة."

من جانبه، يشارك السائح حيدر حسين القادم من وسط العراق تجربته قائلاً: عندما أقرر التوجه إلى عقرة، أمتنع عن تناول الطعام على طول الطريق رغبةً في الاستمتاع بالدولمة هنا. هذه القضاء مشهور جداً لدينا بهذا الطبق، فالتوابل والنكهة الحامضة تجعلانه لذيذاً للغاية. يمكنني القول إنني جئت من مدينة السماوة خصيصاً لتناول الإيبراخ في عقرة بسبب مذاقه الخاص.

من البيوت إلى صدارة المطبخ السياحي

يتكون طبق "الدولمة" من تشكيلة غنية تعكس أصالة المطبخ الكوردي التقليدي. وإذا كان هذا الطبق حتى وقت قريب يقتصر على الموائد العائلية داخل البيوت، فقد تحول اليوم إلى القائمة الرئيسية والمحرك الأساسي للحركة التجارية والمطاعم في أسواق عقرة ومناطقها السياحية.

أصبح طبق "الإيبراخ" (الدولمة الكوردية) اليوم معلماً سياحياً قائماً بذاته في منتجعات عقرة، حيث يسجل طلباً قياسياً من السياح، لاسيما الوافدين من المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق، والذين يجدون في نكهته المطهوة على الحطب تجربة فريدة تستحق الزيارة.

تقرير: آري حسين – كوردستان24 – عقرة