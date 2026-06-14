الساحل السوري يشهد موسماً سياحياً استثنائياً وأرقاماً قياسية في أعداد الزائرين

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أربيل (كوردستان 24)- سجلت حركة السياحة في الساحل السوري قفزة نوعية ملحوظة هذا العام، مع تدفق آلاف الزوار إلى شواطئ مدينتي اللاذقية وطرطوس، في مشهد يعلن عن موسم صيفي استثنائي يعيد إحياء الواجهة البحرية السورية كوجهة رئيسية للاستجمام والراحة بعد سنوات من التراجع.

ويعكس الكورنيش البحري والمنشآت الشاطئية حالة من الانتعاش غير المسبوق، وسط حركة مكثفة لقوارب النزهة وتوافد كبير للمصطافين. وتؤكد المؤشرات السياحية تسجيل ارتفاع كبير في نسب إشغال الفنادق والمنتجعات البحرية لتصل إلى مستويات قياسية.

ولم يقتصر هذا التدفق الكبير على السياحة الداخلية القادمة من مختلف المحافظات السورية، بل سجلت المنشآت السياحية نمواً لافتاً في أعداد المغتربين والزوار العرب، وهو ما أعطى طابعاً مميزاً لموسم هذا العام.

عودة الحياة والاستقرار

وفي حديث لـ "كوردستان24"، عبّر الزوار عن سعادتهم بعودة الأجواء الصيفية المفعمة بالحياة. وتقول السائحة دالين العتي: "جئنا اليوم في هذا المشوار لنرتاح قليلاً من ضغوط العمل، الأجواء رائعة جداً وتفوق التوقعات.. الأجمل هو رؤيتنا لأهلنا المغتربين، وللسياح من دول الخليج ولبنان، لقد رجعت الحياة حقاً إلى سوريا".

من جانبه، أشاد السائح طارق رمضان بمستوى الخدمات والأسعار المتاحة، قائلاً: "الأجواء هنا في طرطوس جميلة ومرحة جداً وذات طابع عصري، الأسعار مناسبة للغاية، والاهتمام الكبير بالسائح يجعلك تشعر وكأنك تقضي إجازتك خارج البلاد".

بدورها، تشير السائحة نور الشريف إلى حالة الاستقرار التي انعكست إيجاباً على القطاع السياحي، موضحة: "لقد تجاوزنا الفترات الصعبة وحالة القلق التي عشناها سابقاً، اليوم نرى الاستقرار يعم المكان والناس كلها سعيدة. السياحة أخذت مجدها والزوار يتوافدون من كافة المحافظات للاستمتاع بجمال الطبيعة هنا".

انتعاش اقتصادي وفرص استثمارية

ويساهم هذا التدفق السياحي المتسارع بشكل مباشر وحيوي في تنشيط الأسواق المحلية وخلق فرص عمل واسعة للشباب في المدن الساحلية.

ويدفع هذا الانتعاش نحو توسيع رقعة المشاريع الاستثمارية وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة على طول الشريط الساحلي. ومع استمرار توافد الزوار وحيوية الشوارع والمنتجعات حتى ساعات متأخرة، يثبت قطاع السياحة البحري قدرته العالية على التعافي السريع والتطور الخدمي المستدام.

تقرير: أنور عبداللطيف – طرطوس – كوردستان24