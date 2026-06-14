تحديد موعد افتتاح مرحلة جديدة من إستراتيجية طريق "دوكان - چوارقورنه"

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية طرق وجسور السليمانية، عن تحديد منتصف شهر تموز المقبل موعداً أولياً لافتتاح جزء جديد من مشروع طريق "دوكان – چوارقورنه" الإستراتيجي المزدوج (سايدين)، وذلك بعد سنوات من الانتظار وتوقف العمل في المشروع الذي يعد شرياناً رئيسياً للحركة المرورية في الإقليم.

وقال مهندس المشروع في المديرية، قاسم محمد حمه رش، في تصريحات صحفية، إن الطواقم الفنية والهندسية تباشر حالياً عمليات تنفيذ واسعة النطاق لإنهاء الجزء المستهدف.

مؤكداً أنه في حال عدم حدوث أي معوقات فنية، سيتم تدشين وافتتاح الطريق رسمياً في الفترة ما بين 1 إلى 15 من الشهر المقبل.

وأوضح حمه رش أن المرحلة المقرر افتتاحها تمتد بطول 11 كيلومتراً بممريها الذهاب والإياب، وتبدأ من منطقة "هيزوب" وصولاً إلى "كاني وتمان".

لافتاً إلى أن الفرق الهندسية تكثف عمليات التعبيد والإكساء بالأسفلت حالياً في قريتي "باقلان" و"بيستانه"، بدعم ميداني قوامه 600 موظف وعامل، و250 آلية وجرافة ثقيلة تعمل على مدار اليوم.

ويقترب هذا المشروع الإستراتيجي -الذي وضع حجر أساسه عام 2009 وتوقف إثر تعثر الشركات المنفذة بعد إنجاز 18 كيلومتراً منه فقط- من مراحله الحاسمة؛ حيث يبلغ طوله الإجمالي 53 كيلومتراً، وسيرتفع إجمالي الأجزاء المنجزة فيه إلى 29 كيلومتراً الشهر المقبل، بالتزامن مع إدخال تعديلات هندسية على التصميم الأساسي شملت توسعة عرض الممرات من 8 أمتار إلى 12 متراً لرفع كفاءة الاستيعاب المروري.

ويكتسب طريق "دوكان - چوارقورنه" أهمية قصوى لكونه الحلقة المتممة لربط إدارة رانية المستقلة بمحافظة السليمانية عبر طريق مزدوج بالكامل، مما ينهي معاناة السائقين والمواطنين الذين واجهوا طوال السنوات الماضية مشكلات جمة وتخسفات ناجمة عن مياه الأمطار وغياب الصيانة.

تأتي هذه الخطوة الإعمارية ضمن خطة التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي شهدت تنفيذ أكثر من 900 مشروع قطاعي خاص بالطرق والجسور، من بينها 75 مشروعاً إستراتيجياً أسهمت في تحديث البنية التحتية وشبكة المواصلات في عموم مدن الإقليم.