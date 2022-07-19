تعرض منزل مواطن لقصف تركي في زاخو

أربيل (كوردستان 24)- تعرض منزل مواطن لقصف الجيش التركي في ناحية باطوفا التابع لادارة زاخو المستقلة في محافظة دهوك.

وقال مراسل كوردستان 24 في زاخو " صباح هذا اليوم تعرض منزل مواطن للقصف في قرية سوريا في قضاء باطوفا التابع لمدينة زاخو، واسفر عن خسائر مادية كبيرة".

وقال بدل مراد مختار قرية سوريا لـ كوردستان 24 " تعرض منزل مواطن للقصف في قريتنا، ومن حُسن الحظ لم يسفر القصف عن خسائر بشرية لان المنزل كان فارغاً، لكن الخسائر المادية كبيرة ".

وأضاف أيضاً " على بُعد 100 متر من مكان الحادث، يوجد منازل أخرى للمواطن ومسجد أيضا، لذلك تسبب الحادث بالخوف والذعر بين المواطنين".

يُذكر انه بسبب المعارك بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني تعرضت المناطق الحدودية لاضرار كبيرة جداً، وهناك عدة قرى تركها أهلها بسبب هذه الأوضاع.