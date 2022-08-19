بالفيديو | لبنان يعلن اعتقال حفيد أحد إخوة صدام.. ومحاميته تعلّق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الجمعة اعتقال حفيد أخ غير شقيق لصدام حسين بناء على مذكرة صادرة من الشرطة الدولية (الإنتربول).

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الأمن العام اللبناني أكد اعتقال عبد الله ياسر سبعاوي الحسن بسبب اتهامه القيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء.

وتداولت حسابات على تويتر تسجيلاً صوتياً لسعد سبعاوي إبراهيم الحسن ابن أخ صدام، يطالب فيه المنظمات الحقوقية بالتدخل لمعرفة مصير عبد الله ياسر سبعاوي، مشيراً إلى أنه معتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان منذ حزيران يونيو الماضي بتهم ‏‏"كيدية".

سعد سبعاوي ابراهيم الحسن يعلن اعتقال حفيد شقيق الرئيس العراقي السابق بتهم كيدية في لبنان لتسليمه للعراق. pic.twitter.com/MqTagvXX3F — د.بشار سبعاوي / DR.BASHAR SABAAWI (@BasharSabaawi70) August 18, 2022

وقال الأمن اللبناني إن عبد الله ياسر متهم بالمشاركة في "مجزرة سبايكر" التي راح ضحيتها نحو 1700 من الطلبة العراقيين على أيدي تنظيم داعش عام 2014.

إلا أن بشرى خليل، وهي محامية عائلة سبعاوي، قالت في مقابلة مع قناة (الجديد) اللبنانية إن عبد الله كان يعيش في اليمن ثم انتقل إلى لبنان بصورة أصولية.

وأشارت إلى أن عبد الله لم يشارك في المجزرة لأنه كان خارج العراق، وهو لديه جواز سفر يمني، وأضافت أن السفارة اليمنية خاطبت السلطات اللبنانية بهذا الصدد.

وقالت خليل إن "عبد الله لا علاقة له بما حصل (في سبايكر) لصغر سنه... ولدي ما يثبت أنه كان في اليمن وقت وقوع الجريمة".

إلى ذلك، نقلت قناة العربية عن مصدر أمني لبناني قوله إن عبد الله بانتظار صدور قرار من القضاء اللبناني إمّا بإطلاق سراحه أو تسليمه للسلطات العراقية.