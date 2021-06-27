العراق يحكم بإعدام دفعة أخرى من مداني مذبحة سبايكر بـ"أدلة كافية"

أربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات القضائية العراقية الأحد إن محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكم الإعدام بحق دفعة جديدة من المدانين بالاشتراك في مذبحة سبايكر.

وفي أعقاب سقوط مدينة الموصل عام 2014، أعدم عناصر من تنظيم داعش رمياً بالرصاص نحو 1700 جندي كانوا قد فروا من قاعدة سبايكر قرب تكريت.

وقالت السلطة القضائية العراقية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بالمجزرة.

وأصبحت المذبحة، التي وقعت في القاعدة الأمريكية السابقة، رمزاً على وحشية تنظيم داعش الذي مُني لاحقاً بهزيمة في أواخر عام 2017.

وذكر القضاء العراقي أن المدانين "اعترفوا باشتراكهم" في تنفيذ المذبحة.

وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وسبق أن تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإنشاء متحف يخلد ضحايا مذبحة سبايكر التي وقعت قبل سبع سنوات.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اعتقلت السلطات العراقية العديد من المتهمين ونفذت بحق حكم الإعدام شنقاً العشرات منهم.

ولا يعرف بالضبط عدد المتهمين بالمذبحة القابعين في السجون العراقية الآن أو أعداد الذين يرجح أن يواجهون حكم الإعدام.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على تكريت وما حولها عام 2015 لتكون أولى المدن الرئيسية التي تستعيدها الحكومة من قبضة داعش.