بعد تحذير مقتدى الصدر.. الخزعلي يغلق مقار ميليشياته

أربيل (كوردستان24)- طلب زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي اليوم الخميس، من أنصاره اغلاق كافة مكاتب ومقرات العصائب حتى اشعار آخر، وذلك بعد تحذير للخزعلي، جاء على لسان وزير الصدر.

وجاء هذا بعد ارتفاع عدد القتلى في البصرة بجنوب العراق إلى 4، إثر الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة خلال الساعات الماضية، بين سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وميليشيات عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي.

وطلب الخزعلي من أنصاره في تغريدة حسابه في تويتر، عدم الرد على أي إساءة أو حرق للمكاتب، معتبراً أن "هناك من يتربص بمجموعته ويريد تأزيم الأمور".

وفي وقت سابق من اليوم حذر القيادي في التيار الصدري صالح محمد العراقي "وزير الصدر"، الخزعلي من عواقب وخيمة، مطالباً إياه "بكبح جماح مليشياته الوقـحة"، أو التبرؤ من المجرمين، في إشارة إلى مطلقي النار على أحد عناصر سرايا السلام.

يذكر أن العاصمة العراقية شهدت خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصا وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت يوم الاثنين الماضي واستمرت قرابة 24 ساعة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة، وعناصر من الحشد الشعبي من جهة ثانية.