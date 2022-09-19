سیاسة

الإطار التنسيقي يعلن تمسكه بمرشحه "الوحيد" لرئاسة الوزراء

لا يزال الصدر يصر على إجراء انتخابات مبكرة لكن خصومه يريدون المضي قدماً لتشكيل الحكومة
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محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
العراق العراق الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- جدد الإطار التنسيقي الشيعي، أبرز خصم للتيار الصدري، اليوم الاثنين تمسكه بمرشحه الوحيد لمنصب رئيس الوزراء.

ويمر العراق بأزمة سياسية غير مسبوقة بسبب النزاع الشيعي – الشيعي على السلطة منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول أكتوبر 2021.

وقال الإطار التنسيقي في بيان أصدره بعد اجتماع عقده في بغداد، إنه متمسك بمرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وتداولت وسائل إعلام محلية تقارير أشارت إلى أن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ربما يكون بديلاً عن السوداني كمرشح تسوية، وهو ما نفاه الإطار التنسيقي في بيانه.

وبلغ النزاع بين الصدريين والإطاريين ذروته منذ أن أعلن السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، حيث يعتبره الصدر "ظلاً" لرئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال الإطار التنسيقي إنه بحث خلال اجتماعه الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من اجل استئناف عمل البرلمان وقيامه بواجباته الدستورية.

ولا يزال الصدر يصر على إجراء انتخابات مبكرة لكن خصومه يريدون المضي قدماً لتشكيل الحكومة في أزمة وصلت إلى حد التصادم المسلح.

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