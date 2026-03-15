إيران تعتقل 20 شخصا للاشتباه في صلتهم بإسرائيل

أربيل (كوردستان24)- اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 20 شخصا في شمال غرب البلاد للاشتباه بتعاونهم مع إسرائيل، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد، في ظل استمرار الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء فارس نقلا عن المدعي العام لمحافظة أذربيجان الغربية حسين مجيدي أن الاعتقالات جرت خلال مداهمات لشبكات مرتبطة بإسرائيل في المحافظة.

وأضافت الوكالة "تم اعتقال 20 شخصا واحتجازهم بأمر قضائي" بعد أن تبين أنهم "يرسلون تفاصيل مواقع عسكرية وأمنية إلى العدو الصهيوني".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات نفذت حملات مداهمة واسعة في أنحاء إيران، واعتقلت المئات في الأيام الأخيرة للاشتباه بتعاونهم مع إسرائيل والولايات المتحدة.

AFP