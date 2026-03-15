تحسين الخفاجي: تعويضات ذوي الشهداء والجرحى تشمل إقليم كوردستان أيضاً

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير إعلام وزارة الدفاع العراقية أن قرار صرف مبالغ التكريم لشهداء وجرحى القوات الأمنية العراقية، الصادر بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، يشمل أيضاً قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان.

وصرح تحسين الخفاجي، مدير إعلام وزارة الدفاع، لشبكة (كوردستان 24) قائلاً: "بموجب القرار، سيتم منح كل جريح من البيشمركة أصيب في الاضطرابات الأخيرة مبلغ 5 ملايين دينار كمنحة تكريمية، كما تم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لذوي كل شهيد".

وحول شروط صرف هذه المبالغ، أكد الخفاجي على ضرورة مصادقة وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان على أسماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة.

وأشار مدير إعلام الوزارة إلى أنهم بانتظار إرسال القوائم رسمياً من قبل وزارة البيشمركة، للبدء بالإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بعملية الصرف.