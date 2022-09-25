سیاسة

طهران تعترف بمقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات "مهسا أميني"

author_image سوار أحمد
إيران مهسا أميني ايران مقتل متظاهرين

أربيل (كوردستان24)- قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن 35 شخصا على الأقل، قتلوا خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد مقتل الشابة مهسا أميني.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، ان "عدد الأشخاص الذين قتلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد ارتفع إلى 35".

من جهتها قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها أوسلو، ان ما لا يقل عن 50 شخصا، قتلوا خلال الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات في مناطق واسعة في إيران، بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق، ووفاتها لاحقا بسبب التعذيب الذي تعرضت له، وفق تقارير إعلامية.

ولاقت الاحتجاجات ردود أفعال دولية واسعة، في ظل ضغوط متزايدة على إيران وتحميلها مسؤولية إفشال اتفاق حول إحياء خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي.

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