البيت الأبيض ينفي أنباء نية واشنطن إرسال قوات برية إلى إيران

أربيل (كوردستان24)- نفى البيت الأبيض، اليوم السبت، وبشكل قاطع، التقارير والأنباء التي تحدثت عن وجود احتمالات لإرسال قوات برية أمريكية إلى داخل الأراضي الإيرانية، واصفاً تلك الأنباء بأنها "مجرد تكهنات".

وفي تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News)، فجر اليوم السبت 7 آذار 2026، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: "إن التقارير التي تشير إلى احتمال نية واشنطن إرسال قوات برية إلى إيران تستند إلى فرضيات ضعيفة ولا أساس لها من الصحة".

وأوضحت ليفيت أن الأشخاص الذين يروجون لتلك المعلومات ويدعون تسريب تفاصيل حول "تدخل بري" ليسوا أعضاءً في فريق الأمن القومي، مشددة على أنهم "غير مطلعين على الاستراتيجيات الحالية التي تتبعها واشنطن".

تأتي هذه التصريحات رداً على ما أورده موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أفادوا بأن الرئيس دونالد ترامب ناقش بالفعل فكرة إرسال قوات برية خلال اجتماعات مع مساعدين ومسؤولين من الحزب الجمهوري من خارج الدائرة الرسمية للبيت الأبيض.

تشهد المنطقة توتراً غير مسبوق، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، فجر السبت الموافق 28 شباط 2026، سلسلة هجمات جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع داخل إيران، ما أسفر عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين البارزين.

من جانبه، جاء الرد الإيراني سريعاً عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع استهداف عدة قواعد ومقرات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية المنتشرة في دول المنطقة.