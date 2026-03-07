إسرائيل تعلن اعتراض أحدث هجوم صاروخي من إيران

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إسرائيل، السبت، اعتراض خامس هجوم صاروخي باليستي شنته إيران منذ منتصف الليل.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وأجزاء أخرى من وسط إسرائيل.

ويقول المسعفون إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات في أعقاب أحدث هجوم صاروخي باليستي إيراني على إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه تم إطلاق عدد قليل من الصواريخ، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء وسط إسرائيل.

وبحسب التقييمات العسكرية الأولية، فقد تم اعتراض الصواريخ بواسطة الدفاعات الجوية، ولا توجد تقارير عن حدوث تأثيرات مباشرة.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي أن المدنيين في المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار يمكنهم الآن مغادرة الملاجئ المضادة للقنابل.