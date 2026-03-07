دبي تنفي تعرض مطارها الدولي لأي حادث وتؤكد سلامة الأجواء

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نفّذت الدفاعات الجوية الإماراتية عملية اعتراض صباح السبت فوق مطار دبي.

وقالت حكومة دبي "تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادثٍ محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل أي إصابات".

مؤكدة أن "لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالياً بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث".

وأظهر موقع "فلايت ردارا 24" لتتبع حركة الطيران، طائرات تحلّق دائريا فوق المطار في نمط انتظار واضح.

واستؤنفت الإثنين رحلات جوية محدودة من مطار دبي الرئيسي، الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة الطيران الدولي، وذلك رغم الهجمات اليومية بطائرات مسيّرة على أهداف في دولة الإمارات.

والسبت الماضي أُصيب أربعة من موظفي مطار دبي وتضررت إحدى صالاته في اليوم الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقالت مطارات دبي حينها إن الحادث "تم احتواؤه بسرعة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما استهدفت هجمات إيرانية مطار أبوظبي ومشروع نخلة جميرا الفاخر وفندق برج العرب، بينما تسبب حطام طائرة مسيّرة في اندلاع حريق في القنصلية الأميركية في دبي الثلاثاء.