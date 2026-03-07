ترامب: استهدفنا غالبية قادة إيران ونسعى لمعالجة وضعها "السيئ" بشكل لائق

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحدث تصريحات له، أن بلاده استهدفت غالبية القادة الإيرانيين، مشيراً في الوقت ذاته إلى سعيه لإيجاد مخرج للوضع المتدهور في إيران، وشدد على أن الولايات المتحدة باتت اليوم "أكثر احتراماً" على الساحة الدولية.

وفي خطاب ألقاه فجر اليوم السبت، 7 آذار/مارس 2026، سلط ترامب الضوء على السياسة الخارجية لإدارته تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستعرضاً تفاصيل العمليات العسكرية التي نفذتها بلاده.

وقال ترامب في جانب من حديثه: "لقد استهدفنا معظم القادة الإيرانيين"، وأثنى على قدرات القوات المسلحة الأمريكية قائلاً: "لقد هاجمنا إيران؛ نحن نمتلك جيشاً استثنائياً ولا مثيل له".

كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى التغيير في مكانة واشنطن الدولية، معتبراً أن بلاده "تحظى الآن بتقدير واحترام أكبر بكثير مقارنة بالسنوات الماضية".

وفيما يخص مستقبل التوترات الحالية، أعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى حل، قائلاً: "نتطلع ونسعى لمعالجة هذا الوضع السيئ في إيران بطريقة جيدة ومناسبة".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل فجر السبت الماضي، 28 شباط/فبراير 2026، على أهداف داخل إيران، مما أسفر عن مقتل عدد من القادة المسؤولين.

من جهتها، ردت طهران بشكل فوري على تلك الهجمات، حيث وجّهت ضربات صاروخية باتجاه إسرائيل، واستهدفت عدداً من القواعد والمقرات العسكرية الأمريكية المنتشرة في دول المنطقة.