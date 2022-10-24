مُستهزئاً بالعقوبات.. جنرالٌ إيراني يدعو الاتحاد الأوروبي لشراء الفحم بأصوله المجمّدة

أربيل (كوردستان 24)- استهزأ رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الإيرانية اللواء، محمد باقري، بالعقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي، داعياً إياه بـ "شراء الفحم" بأصوله المجمّدة.

وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاسبوع الماضي، عقوباتٍ اقتصادية على أربعة كيانات إيرانية و11 مسؤولاً، بينهم باقري، ردّاً على تزويد طهران موسكو بمسيّرات استخدمتها في الحرب الأوكرانية.

وقال باقري "بإمكان المسؤولين الأوروبيين أن يحددوا ويصادروا كل الممتلكات والأصول للواء محمد حسين باقري في المصارف حول العالم، واستخدامها لشراء الفحم للمواطنين الأوروبيين الذين ينتظرهم شتاءٌ صعب"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وتشمل العقوبات التي فُرِضت على الجنرال باقري وقادة آخرين، منع دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، ومصادرة أي أصول لهم في تلك الدول.

واعتبر باقري أن الاتحاد الأوروبي ارتكب "خطأ" في فرض عقوبات عليه، مماثلةٍ لتلك العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة عام 2019.

ويؤكّد الاتحاد الأوروبي أن باقري "يشرف على البرنامج العسكري للطائرات المسيّرة"، ويؤدي "دوراً أساسياً في التعاون الدفاعي بين إيران والاتحاد الروسي".

وتتصاعد حدة الاتهامات الغربية الموجّهة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول تورّطها في بيع موسكو مسيّرات من طراز (شاهد-136) في الحرب الأوكرانية.

فيما تستمر طهران بنفي تلك الاتهامات التي تعتبرها حججاً غربية تهدف لإيقاف مسيرة التقدم والتطور التي تشهدها إيران.

ودخلت التظاهرات الشعبية في إيران شهرها الثاني منذ اندلاعها منتصف سبتمبر أيلول الماضي، احتجاجاً على وفاة شابةٍ كوردية في أحد سجون شرطة "الأخلاق".

قبل أن تتسع رقعتها لتشمل أكثر من 100 مدينةٍ وبلدةٍ إيرانية، تواجهها القوات الأمنية بأعمال عنف تسببت بمقتل وإصابة مئات المحتجين، وفق منظماتٍ حقوقية إيرانية.