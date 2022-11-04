وزيرة الاتصالات تأمر بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري اليوم الجمعة إنها أمرت بحجب المواقع الجنسية على الإنترنت في البلاد، مما أثار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الاتصالات على موقعها الإلكتروني أن الوزيرة "وجّهت بحجب المواقع الإباحية في العراق". دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

ولم تحدد الوزارة مواقع بعينها يسري عليها "قرار الحجب".

ويرى اختصاصيون في البرامجيات أن الحجب الكامل للمواقع الإباحية على الإنترنت غير ممكن بسبب تشعبها وتفاوت الأهداف منها والتغير الذي يطرأ باستمرار على عناوينها ومضامينها.

وليس من الواضح بعد ما إذا كان توجيه وزيرة الاتصالات واجب النفاذ فور صدوره.

ولا يشمل توجيه الوزارة إقليم كوردستان.

وقبل عامين، حاول البرلمان العراقي حظر الألعاب الإلكترونية "المحرضة على العنف" ومن بينها لعبتا بوبجي وفورتنايت الشهيرتين، لكن ذلك لم ينفذ.