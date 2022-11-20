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افتتاح اول مقهى خاص بالمتقاعدات في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان محافظة اربيل مقهى المتقاعدات

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت محافظة أربيل، يوم السبت 19 تشرين الثاني 2022، افتتاح أول مقهى خاص بالمتقاعدات.

وافاد بيان للمحافظة، أن "المقهى افتتح بميزانية 98 مليون دينار عراقي حيث سيكون خاصاً بالنساء المتقاعدات". ‏

وأشارت المحافظة في بيانها، الى أن "موقع المقهى سيكون بالقرب من القلعة وسط مدينة أربيل وسيكون بإمكان النساء المتقاعدات تسجيل اسمائهن لعضوية المركز الذي يقتصر في الوقت الحالي على المتقاعدين الرجال".

وأكد البيان على "دعم السلطات المحلية في أربيل لجهود توسيع المركز وذلك خدمة للمتقاعدين من كلا الجنسين".

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