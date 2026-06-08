ترمب: أنا من يتخذ القرارات وليس نتنياهو

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أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يكون لديه خيار" سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه واشنطن مع طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي من تقود مسار التفاوض مع إيران، لا إسرائيل.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن ترمب قوله، في مقابلة هاتفية، إن نتنياهو "لن يكون لديه أي خيار، أنا من يقرر. أنا أتخذ كل القرارات. هو لا يتخذ القرارات"، في إشارة إلى موقفه من الاتفاق المحتمل مع إيران.

وجاءت تصريحات ترمب بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في تصعيد وصف بأنه الأخطر منذ وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان الماضي.

وبحسب الصحيفة، شدد ترمب على أن الهجوم الإيراني لن يؤثر في المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، لكنه لوّح في الوقت نفسه بإمكانية اللجوء إلى خيار عسكري أو مواصلة الحصار الاقتصادي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

كما أكد ترمب، وفق "فايننشال تايمز"، حدوث مكالمة حادة مع نتنياهو، سبق أن تسربت تفاصيلها إلى وسائل إعلام، ووجّه خلالها انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية الضربات في لبنان وما تسببه من إرباك لمسار التفاوض الأميركي مع إيران.

وكانت إسرائيل قد رفعت مستوى التأهب بعد الهجوم الإيراني، فيما عقد نتنياهو مشاورات أمنية طارئة مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ومسؤولين أمنيين لبحث الرد المحتمل، في وقت قال ترمب إنه يريد منع تل أبيب من الانزلاق إلى تصعيد أوسع مع طهران.

وتضغط إيران، في المقابل، من أجل إدراج الجبهة اللبنانية ضمن أي تفاهم مع واشنطن، معتبرة أن استمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان يقوض أي هدنة أوسع، بينما تتمسك إسرائيل بحرية التحرك العسكري ضد حزب الله.