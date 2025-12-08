حفل تكريم لإنجازات النساء الرائدات في أربيل

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أقيم حفل تكريم لإنجازات النساء الرائدات من قبل مركز التطوير الأكاديمي والمهني في الجامعة الأمريكية في كوردستان، وتم إصدار الجزء الثاني من كتاب "غير المرويات"، الذي يروي قصص النساء القياديات في كوردستان، ويسلط الضوء على التحولات الجديدة في القيادة، والتمكين، وتأثير النساء الكورديات. كما يُنفذ برنامج شهادة قيادة النساء "الرائدات" بالتعاون مع السفارة الأمريكية.

وقد نُظم الحفل من قبل مركز التطوير الأكاديمي والمهني في الجامعة الأمريكية في كوردستان.

وصرحت جوان روژبياني، مساعدة مسؤولة قسم العلاقات العامة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكوردستان24: أن "حكومة إقليم كوردستان وجميع المؤسسات تدعم وتساند النساء. لقد تجاوزنا تلك المرحلة التي كان يُقال فيها إن الرجل يمنع خروج المرأة، والآن الرجال يدعمون النساء بشكل جيد، ودور ومكانة المرأة قوي، لكي تتواجد المرأة أكثر في الميدان وتؤدي دورها، لذا الآن لدينا نفس القدرات ويمكننا أن نبرز ونرى دورنا. لا يوجد هدف يتحقق بسهولة، يجب السعي والاجتهاد من أجله".

ويُنفذ برنامج قيادة النساء، ذلك البرنامج الرائد بالتعاون مع وزارة المالية في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو محاولة لصناعة قيادات نسائية وتمكينهن من تطوير قدراتهن والاستفادة منها.

وقالت المعلمة، تافگە عبد الله، تقول: هذا البرنامج مهم جداً وآمل أن يستمر في مراحل أخرى ويشمل جميع مناطق كوردستان. تمكين النساء في القيادة أمر بالغ الأهمية.

وقالت مديرة المنظمة، هَلز جهاد: البرنامج له أهمية كبيرة خاصة بالنسبة لي كمديرة لمنظمة دولية، فقد استفدت كثيراً منه في الإدارة وقيادة أي عمل يرغب الإنسان في القيام به.

هذا الكتاب يصدر في جزأين، ويعرض البرنامج سنوياً قصص مجموعة من النساء في المجتمع الكوردي.

عندما تكون المرأة قوية، تكون الأسرة قوية، وعندما تكون الأسرة قوية، يكون المجتمع قوياً. هذا الكتاب كان إنجازاً جديداً لدعم وإبراز قيمة عمل النساء الكورديات، ومحتواه يؤكد حقيقة أن النساء لسن مجرد جزء من المجتمع، بل قوة رائدة وصاحبة التغيير فيه.

تقرير. شيما باييز - مراسلة كوردستان24