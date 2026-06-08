تعليق الرحلات في مطار الإمام الخميني في طهران حتى إشعار آخر

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أربيل (كوردستان24)- عُلّقت الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة الإيرانية، بعد شنّ إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل لأول مرة منذ وقف إطلاق النار المُعلن في الثامن من نيسان/أبريل، كما أفادت وكالة أنباء "مهر" مساء الأحد.

وأوردت الوكالة "أعلنت هيئة الطيران المدني تعليق كل الرحلات الجوية إلى المطار حتى إشعار آخر".

وأعيد فتح هذا المطار في نيسان/أبريل بعد أسابيع من الإغلاق بسبب الحرب التي اندلعت نتيجة الضربات الإسرائيلية الأميركية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.