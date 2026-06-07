عراقجي وفؤاد حسين يبحثان هاتفياً التطورات العسكرية ومخاطر اتساع الحرب

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أربيل (كوردستان24)- بحث وزيرا خارجية العراق وإيران، في اتصال هاتفي، آخر المستجدات الأمنية في المنطقة، والضربات الصاروخية التي شنتها طهران مؤخراً.

وفجر اليوم الاثنين، 8 حزيران 2026، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي فؤاد حسين، حيث قدم عراقجي شرحاً مفصلاً حول دوافع وأسباب الهجمات الصاروخية التي نفذتها بلاده.

وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال أن هذه الهجمات جاءت رداً على "الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار" (الذي تم التوصل إليه في 8 نيسان الماضي)، وكرد فعل على الاعتداءات التي طالت الأراضي اللبنانية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، محذرين من مخاطر انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة جراء استمرار التوترات العسكرية.



