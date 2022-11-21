"فيفا" يعلن بيع 3 ملايين تذكرة لمونديال 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن بيع نحو 3 ملايين تذكرة لنهائيات كأس العالم في قطر، متجاوزةً بذلك التذاكر التي بيعت في مونديال روسيا 2018.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قد كشف أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار.

وأفاد متحدّثٌ باسم "فيفا"، ببيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح أمس الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

وأوضح أن قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل كانت الأسواق الأولى.

وفي وقت سابقٍ، قال إنفانتينو الذي من المقرر إعادة انتخابه لولاية ثالثة مارس المقبل، إن إيرادات "فيفا" لأربع سنوات "تقدر بنحو 7.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022 الحالي".

وتعدُّ مسابقة كأس العالم مصدر الدخل الرئيسي للهيئة العالمية والإيرادات، تزيد بأكثر من مليار دولار عما كان متوقعاً قبل 4 سنوات.

وصرح إنفانتينو في مؤتمرٍ ضم 211 جمعية منضوية تحت لواء الفيفا، أن نفقات الأخير ستتراوح بين 6.34 و6.5 مليار دولار، ووعد بالإنفاق على تطوير كرة القدم من 1.75 إلى 2.25 مليار دولار.

وقال "سيُعلن عن قوانين جديدة تنظم وكلاء كرة القدم هذا العام".

وأضاف "لدينا رغبة في رؤية المزيد من المباريات بين المنتخبات الوطنية من مناطق مختلفة وكأس العالم للأندية بعدد أكبر".