دوري أبطال أوروبا: سان جرمان بطلاً للمرة الثانية توالياً على حساب أرسنال

أربيل (كوردستان 24)- احتفظ باريس سان جرمان الفرنسي بعرشه بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتخطيه أرسنال الإنكليزي 4-3 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 السبت في بودابست.

وحسم حامل اللقب النهائي مستفيدا من إهدار البديل إيبيريتشي إيزي والبرازيلي غابريال ركلتي ترجيح.

وكان الفريق الإنكليزي تقدّم عبر الألماني كاي هافيرتس (5) قبل أن يعادل عثمان ديمبيليه من ركلة جزاء (65)، لكنه خرج بعد ذلك مصابا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.