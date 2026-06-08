الجيش الإسرائيلي يستهدف مجمعاً للبتروكيماويات في إيران

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، أن مقاتلاته شنت غارات جوية استهدفت عدة أهداف في مجمع للبتروكيماويات بمدينة ماهشهر، الواقعة جنوب غربي إيران. وتأتي هذه الغارات في إطار عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع تابعة للنظام الإيراني، رداً على الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران في وقت سابق ضد الأهداف الإسرائيلية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية، وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، قصفت أهدافاً عسكرية في وسط وغرب إيران. وفي المقابل، أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران، بالإضافة إلى مدن تبريز وأصفهان وكرج، فيما وصفت وكالة "مهر" الانفجارات في طهران بأنها كانت "عنيفة للغاية".

وعلى الصعيد السياسي، كشفت القناة "12" الإسرائيلية عن تفاصيل مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضحت التقارير أن ترامب طلب من نتنياهو "التريث" في الرد العسكري لمنح الجهود الدبلوماسية فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق مع طهران.

ونقلت القناة عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن ترامب أبلغ نتنياهو بأن المفاوضات "على وشك الوصول إلى نتائج"، مطالباً إياه بمهلة لبضعة أيام. ورغم تحفظات نتنياهو الأولية ومحاولته إقناع الجانب الأمريكي بضرورة الرد الفوري، إلا أنه وافق في نهاية المطاف على منح الدبلوماسية وقتاً قصيراً قبل المضي قدماً في العملية العسكرية التي نُفذت لاحقاً.

يأتي هذا الهجوم ليضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من التصعيد المباشر، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحركات الدولية لاحتواء الموقف ومنع انزلاق المواجهة إلى حرب إقليمية شاملة، وسط ترقب لإيراني رسمي للرد على استهداف المنشآت الاقتصادية والعسكرية الحيوية.