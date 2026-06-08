انفجارات تهز إسرائيل والجيش يعلن اعتراض هجوم صاروخي إيراني واسع

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة القدس، صباح اليوم الاثنين، تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء التصدي لوابل من الصواريخ المنطلقة من إيران.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، أن المنظومات الدفاعية "رصدت إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي الإيرانية"، مشيراً إلى أن قوات الدفاع الجوي تعمل بنشاط في هذه الأثناء على اعتراض تلك الأهداف وتدميرها في الجو.

من جانبها، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تعليمات عاجلة للسكان بضرورة التوجه فوراً إلى الملاجئ والالتزام بالبقاء فيها حتى صدور تعليمات جديدة، وذلك في ظل استمرار التهديد الصاروخي.

يأتي هذا التطور الميداني في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق وتبادلاً للقصف الجوي والصاروخي بين طهران وتل أبيب.