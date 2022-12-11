الرئيس بارزاني: اتحاد نساء كوردستان وسيلة مهمة وفعالة في تنشئة وتوعية نساء شعبنا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 11 كانون الأول 2022، ان اتحاد نساء كوردستان، وسيلة مهمة وفعالة في تنشئة وتوعية نساء شعبنا.

وقال الرئيس بارزاني في بيان، في الذكرى السبعين لتأسيس اتحاد نساء كوردستان، "بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس اتحادكن، اتحاد نساء كوردستان، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إليكن وإلى جميع عضوات منظمتكم المناضلة ونساء كوردستان كافة".

وأضاف إن "اتحاد نساء كوردستان أحد المكتسبات شديدة الأهمية لثورة أيلول العظيمة وكان وسيلة مهمة وفعالة في تنشئة وتوعية نساء كوردستان وتوسيع مشاركتهن في الحياة السياسية ونضال شعب كوردستان، وقد بذل اتحاد نساء كوردستان الكثير من الجهود والتضحيات في هذا السبيل".

وتابع "وفي المرحلة الراهنة، فإن دوركن في الوعي الوطني وتوعية النساء والدفاع عن حقوقهن المدنية والسياسية مهم جداً، ويجب أن يصب في اتجاه المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة العامة للمجتمع الكوردستاني، وأنا واثق من أن اتحاد نساء كوردستان، كما كان في المراحل السابقة لنضاله، سيؤدي في المستقبل أيضاً دوراً مؤثراً ورائداً في المضي بالقضية المشروعة لشعبنا إلى الأمام، والدفاع عن حقوق وطموحات النساء.

أتمنى لكن النجاح".