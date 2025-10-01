نيجيرفان بارزاني والخنجر يشددان على أهمية الحوار لتسوية الملفات العالقة بين أربيل وبغداد

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، 1 تشرين الأول 2025، رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، ووفداً مرافقاً له مؤلفاً من عدد من مسؤولي التحالف.

وقال بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، إن الجانبين ناقشا خلال لقائهما الأوضاع العامة للعراق والعملية السياسية في البلد والاستعدادات الجارية للانتخابات العامة العراقية المقبلة، وتبادلا الآراء ووجهات النظر بشأن العلاقات بين أربيل وبغداد والحوار بينهما لحل المشاكل العالقة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين القوى والأطراف السياسية ومكونات العراق لحل مشاكل البلد والعمل من أجل إنجاح انتخابات مجلس النواب والحفاظ على أمان واستقرار البلد.