رئيس الحكومة يترأس اجتماع هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان رئيس مجلس أمناء هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، اجتماعاً لمجلس الأمناء، بمشاركة نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أن الهدف من تأسيس الهيئة يتمثل في الارتقاء بمعايير التعليم وجودته ومستوياته في إقليم كوردستان.

كما أكد رئيس الحكومة أهميةَ تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية والوكالات والمنظمات ذات الصلة، شاكراً لمجلس الأمناء جهوده ومساعيه في هذا الصدد.

وعقب مناقشة جدول أعمال الاجتماع والتداول بشأنه، اتُّخِذ عدد من القرارات اللازمة، التي تضمّنت المصادقة على دليل عمل هيئة الاعتماد، بالإضافة إلى المعايير والاختصاصات ونظام تصنيف المؤسسات التعليمية في إقليم كوردستان استناداً إلى معايير الاعتماد. كذلك، تقرر ضم كل من الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وجامعة سوران، وجامعة نوروز، وجامعة كرميان، وجامعة السليمانية التقنية، إلى مشروع الاعتماد التجريبي.