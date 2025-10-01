رسالة من رئيس حكومة إقليم كوردستان بشأن مشروع "حسابي"

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، عن سعادته لرؤية أكثر من نصف مليون موظف ومتقاعد حكومي في الإقليم يتقاضون رواتبهم اليوم بطريقة رقمية عبر البنوك المشاركة في مشروع "حسابي".

وأوضح أن إطلاق المشروع عام 2023 ساهم في ارتفاع نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية في كوردستان من أقل من 5% إلى أكثر من 15%، مشيراً إلى أن المشروع شجع البنوك على توسيع خدماتها الفردية، وزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي وفروعها، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبائن.

وأضاف أن صرف الرواتب عبر البنوك أسهم في تنشيط منح القروض الفردية والتجارية، حيث تم حتى الآن دفع أكثر من 3 مليارات دولار من رواتب موظفي الإقليم عبر المصارف المشاركة، وهو ما وفر فرص عمل جديدة في القطاع المالي وعزز الثقة بالمنظومة المصرفية.

كما شدّد على أن تعزيز هذه الثقة المصرفية يعد عاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي، وتطوير عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع “حسابي” جعل عملية توزيع الرواتب أكثر سهولة وسرعة، ورفع من مستوى الشفافية والوضوح في إدارة الرواتب الحكومية.

وكشف أن حكومة إقليم كوردستان تعمل على رفع نسبة الاستفادة من الخدمات المصرفية إلى أكثر من 50% من سكان الإقليم بحلول عام 2028.

وأكد أن هذه خطوة مهمة، لكنها تتطلب المزيد من العمل لضمان وصول الخدمات المصرفية الحديثة والآمنة إلى جميع المواطنين، باعتبارها جزءاً من برنامج عمل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.