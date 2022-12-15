سیاسة

"رسول" ينفي خبر اختفاء صحفيٍ أمريكي في العراق

وكانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت في الـ 7 نوفمبر تشرين الثاني الفائت مقتل مواطنٍ أمريكي بعد محاولةٍ فاشلة لاختطافه
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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول
العراق يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صحفي أمريكي الإعلام المدونين

أربيل (كوردستان 24)- نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الأنباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر اختفاء صحفي أمريكي في العراق.

وأكّد رسول في حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم الخميس، أن "هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له".

ودعا المتحدث باسم القائد العام للقوات العراقية، وسائل الإعلام والمدونين إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً".

وكانت وسائل إعلامٍ محلية وصفحاتٍ على الفيسبوك قد أفادت، الخميس، باختفاء مواطنٍ أمريكي يعمل صحفياً في ظروفٍ غامضة وسط العراق.

وكانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت في الـ 7 نوفمبر تشرين الثاني الفائت، مقتل مواطنٍ أمريكي، بعد محاولةٍ فاشلة لاختطافه.

وكان ستيفن ترول يعمل معلّماً في أحد البرامج التنموية الأجنبية في العراق، ويقيم مع زوجته وبناته الثلاث في شقةٍ بحي الكرادة، أعلنت حينها ميلشيا تدعى "سرايا أهل الكهف" مسوؤليتها عن الحادثة.

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