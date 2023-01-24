من هو علي العلاق وما علاقته بحادثة تلف7 مليار دينار؟

أربيل ( كوردستان 24 ) - يعتبر البنك المركزي العراقي من اهم منشآت الدولة في العراق وفي كل دول العالم ومن سيكون في منصب محافظ البنك المركزي یجب أن یكون لديه خبرة كبيرة في هذا المجال وهذا المنصب ،وقد تم الاعلان عن تعيين محافظ جديد في العراق. خلال الساعات الماضية وهذا الأمر شجع الكثيرين على البحث عن اسم المحافظ الجديد للبنك المركزي العراقي .

من هو علي محسن العلاق .؟

یعتبر العلاق من أكثر الشخصيات التي تم البحث عنها في الساعات القليلة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تكليف العلاق محافظا للبنك المركزي وكالة .

يعتبر علي العلاق من الشخصيات السياسية المهمة في العراق في الفترة الأخيرة وتقلد العديد من المناصب المختلفة في الحكومة العراقية وأصبح من أهم الشخصيات في الساحة العراقية والآن العديد من المناصب.

انتشر اسم علي محسن العلاق على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ، وبحث العديد من النشطاء عن سيرته الذاتية للتعرف عليه بشكل كامل ، لكن سيرته الذاتية بدت على النحو التالي:

الاسم الكامل : علي محسن العلاق

الانتماء الحزبي : حزب الدعوة

التخصص : دكتوراه فخرية في التأريخ الاسلامي من معهد التاريخ العربي

الشهادة الاكاديمية في الاقتصاد والمال : لايوجد

رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي

ممثل العراق في صندوق النقد الدولي

مدير بنك التنمية الاسلامي

محافظ البنك المركزي الجديد وكالة بتكليف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الثالث والعشرين من كانون الثاني 2023

شغل منصب عضو في جمعية المحاسبين القانونيين في العراق

رئيس مجلس مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية بين عامي 2010 و2014

أمين سابق لمجلس الوزراء بين 2006 و2014

محافظ سابق للبنك المركزي العراقي بالوكالة بين 2014 و 2020

أرتبط أسم العلاق بحادثة تلف سبعة مليارات دينار عراقي !

أرتبط أسم العلاق بحادثة تلف سبعة مليارات دينار عراقي عام 2018 عندما تسربت مياه الامطار الى داخل البنك المركزي وتضرّر الأوراق النقدية بنسبة 100%".حسب تصريح البنك المركزي والحكومة العراقية ، وقد أثار إعلان البنك المركزي العراقي تلف 7 مليارات دينار (6 ملايين دولار) في حينها موجة سخرية في أوساط العراقيين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، في حين ذهب فريق منهم إلى التشكيك بالأمر.

رواية رسمية صادرة عن البنك المركزي، قالت فيه إن الحادثة تعود إلى عام 2013، جراء تسرّب مياه الأمطار لخزائن مصرف حكومي في العاصمة بغداد.

وما دفع إلى السخرية والتشكيك هو وجود نحو 5 سنوات بين الحادثة والإعلان عنها، بينما وصف فريق آخر الأمر بأنه تغطية على عملية فساد مجهولة.

واعتبر عراقيون أن إعلان محافظ البنك المركزي، علي العلاق، عن تلف المليارات، "غطاء على عملية فساد لا يعلم بها أحد"، وسخر آخرون من كون خزانة الدولة غير مقاومة للماء.

وكان العلاق قال أمام البرلمان، في حينها إن "7 مليارات دينار تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين، الأمر الذي أدّى إلى تضرّر الأوراق النقدية بنسبة 100%".

وبعد إعلان العلاق أطلق نشطاء عراقيون وسماً عبر موقع "تويتر" يحمل عنوان " غرق_7_مليار "، للتشكيك والسخرية.

زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، شارك أيضاً في التعليق على القضية، إذ قال في تغريدة على صفحته في "تويتر"، الأربعاء (14 نوفمبر2018 ): "ما السبعة مليارات إلا نقطة صغيرة في بحر الفساد والمفسدين، وما أعذارهم إلا فند (مفندة) وما بقاؤهم إلا عدد، إذا ما الشعب فضحهم وعلى الفساد عاتبهم".

وأضاف: "أهيب بالقضاء النزيه محاسبتهم باستصدار أمر باعتقالهم فوراً والتحقيق معهم ومع أمثالهم من العوائل المشهورة بالفساد والرذيلة والتعدّي على قوت الشعب بغير وجه حق، وسنكون للقضاء سنداً وعوناً".