الإعلام الأمني: تحويل منازل الآمنين إلى مسارح للعمليات العسكرية خرق فاضح للقيم الإنسانية

أربيل (كوردستان24)- أصدرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه التصعيد الأخير المتمثل باستهداف المواطنين والقيام بضربات عسكرية داخل الأحياء السكنية المكتظة، واصفةً هذا النهج بـ "التطور الخطير وغير المسبوق".

وذكرت الخلية في بيانها أن استهداف المناطق المدنية يمثل خرقاً فاضحاً لجميع القيم الإنسانية ونسفاً للمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين في النزاعات. وشدد البيان على بطلان أي ذريعة تُساق لتبرير هذه العمليات في عمق المناطق السكنية، معتبراً إياها "باطلة قانوناً وأخلاقاً".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن تحويل منازل الآمنين وأزقتهم إلى مسارح للعمليات العسكرية يعد "جريمة مكتملة الأركان"، تهدف بشكل مباشر إلى ترويع الأبرياء وكسر إرادتهم. كما أشار البيان إلى أن الاعتداء على المواطن داخل محيطه السكني يمثل انتهاكاً لأقدس حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن استهداف المناطق المدنية يُصنف دولياً ضمن الجرائم الجسيمة.

واختتمت الخلية بيانها بالدعاء بالحفظ للعراق وشعبه الصابر، مؤكدةً وقوفها بجدية أمام هذه التجاوزات التي تمس أمن المواطنين وسلامتهم.