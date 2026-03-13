أكسيوس: ترامب يرفض مقترحاً من بوتين لنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا

أربيل (كوردستان24)- كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحاً قدمه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يتعلق بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الأراضي الروسية، في إطار مساعٍ تهدف إلى إنهاء المواجهة العسكرية الحالية مع طهران.

وذكر التقرير الذي نشره الموقع صباح اليوم السبت، 14 مارس 2026، أن ترامب رفض العرض الذي قدمه بوتين خلال اتصال هاتفي جرى بينهما هذا الأسبوع. وكان المقترح الروسي يهدف إلى أن يكون حجر زاوية في اتفاق محتمل لإنهاء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وبحسب المصادر، فإن المبادرة الروسية ليست جديدة تماماً، حيث سبق أن أبدت موسكو استعدادها للقيام بهذا الدور؛ ففي 19 فبراير الماضي، نقلت وكالة "إنترفاكس" عن أليكسي ليخاتشوف، المدير التنفيذي لشركة "روس آتوم" الحكومية للطاقة الذرية، تأكيده جاهزية روسيا لاستلام اليورانيوم المخصب من إيران في حال تم التوصل إلى اتفاق سياسي بهذا الشأن.

من جانبها، كانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن مقترح نقل اليورانيوم لا يزال مطروحاً على طاولة المفاوضات كخيار لتبديد المخاوف الأمريكية، إلا أنها شددت على أن "القرار النهائي" في هذا الملف يبقى بيد طهران.

يأتي هذا الرفض من قبل إدارة ترامب في وقت حساس، مما يشير إلى تعقيد الوصول إلى تسوية دبلوماسية للملف النووي الإيراني في ظل التصعيد العسكري القائم.