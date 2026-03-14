انفجار عنيف يهز وسط بغداد: استهداف مقر لـ "الحشد الشعبي" وأنباء عن محاولة اغتيال

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- هز انفجار عنيف منطقة "المسبح - العرصات" في قلب العاصمة العراقية بغداد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 14 آذار 2026، مما أثار حالة من الاستنفار الأمني الواسع.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن الانفجار ناجم عن قصف صاروخي استهدف مقراً تابعاً لـ "اللواء 40" في الحشد الشعبي بمنطقة العرصات. وفور وقوع الحادث، فرضت قوات الحشد الشعبي طوقاً أمنياً مشدداً حول الموقع وتسلمت ملف التحقيق للوقوف على ملابسات الهجوم، فيما لم ترد حتى الآن إحصائية رسمية بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

وفي السياق ذاته، نقلت مصادر إعلامية وأمنية تلميحات تشير إلى أن الهجوم قد يكون "محاولة اغتيال" استهدفت قيادياً بارزاً في "فصائل المقاومة" العراقية يتخذ من تلك المنطقة سكناً له، إلا أنه لم يتم تأكيد هوية المستهدف أو مصيره بعد.

يأتي هذا التطور الأمني الخطير في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، حيث تعرضت مقار تابعة للفصائل العراقية لسلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة. وتأتي هذه الأحداث على خلفية التصعيد المستمر والعمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى.