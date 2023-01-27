سیاسة

العراق وفرنسا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد

ولفت إلى أن "المذكرة تضمنت جملةً من الفقرات تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الفساد"
author_image أحمد حاجي
العراق وفرنسا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد
العراق وفرنسا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد
العراق فرنسا العراق مذكرة تفاهم مكافحة الفساد

أربيل (كوردستان 24)- وقّع العراق وفرنسا، اليوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فرنسا. 

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته كوردستان 24، أن "رئيس هيئة النزاهة وقّع المذكرة عن الجانب العراقي، فيما وقّعها عن الجانب الفرنسي رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد".

ولفت إلى أن "المذكرة تضمنت جملةً من الفقرات تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات والتحري عن جرائم الفساد والحدّ من انتشاره، واسترداد الأموال العراقية المسروقة والمهرّبة قبل وبعد 2003، فضلاً عن استرداد المطلوبين بقضايا الفساد، ومكافحة عمليات غسيل الأموال".

وأشار إلى أن "المذكرة تضمنت أيضاً محاور للتعاون التقني لمنع ومكافحة الفساد، وتعزيز الخبرات، وتنمية وتحسين استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد".

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