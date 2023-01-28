نائبٌ عراقي يرفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك المركزي

أربيل (كوردستان 24)- رفع النائب العراقي أحمد الشرماني، السبت، دعوى قضائية ضد محافظي البنك المركزي، لتمريرهم مستندات استيراد على مدار سنوات، قال إنها "مزوّرة".

ووجّه النائب عن حركة (امتداد) كتاباً إلى رئيس جهاز الادعاء العام العراقي، دعاه فيه إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق محافظي البنك المركزي وفق أحكام المادة 340".

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وعزا سبب الدعوى "لإحداثهم ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون لديها، كونهم وجّهوا بصرف مبالغ كبيرة من العملة الصعبة على مدار أعوام، مقابل مستندات استيراد مزوّرة".

وتسبب ذلك، "بضياع واستنزاف ملايين الدولارات على مدار أعوام"، وفق الكتاب الذي أرسله النائب إلى الادعاء العام، وتابعته كوردستان 24.

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يأتي ذلك، بعد أيام من إصدار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قراراً يقضي بإعفاء محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، من منصبه، وتكليف علي محسن العلاق بالوكالة.

كما أحال مدير المصرف العراقي للتجارة، سالم جواد الجلبي، للتقاعد، وكلّف بلال الحمداني، بدلاً عنه، إضافةً إلى مهامه السابقة بصفته مديراً للمصرف الصناعي.

وتشهد أسعار صرف العملة الأجنبية أمام الدينار العراقي تقلباً كبيراً منذ بداية عام 2023، تسبب بارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية في الأسواق.

وأعلن السوداني اتخاذ حزمة قرارات من شأنها تثبيت سعر الصرف، من بينها فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة.