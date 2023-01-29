سیاسة

بهدف استئناف المحادثات المتعثرة.. إيران تتلقى رسائل من أطراف الاتفاق النووي

وأشار عبد اللهيان إلى أن "المسؤولين ناقشا أيضاً القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك تطوير التعاون التجاري، والاقتصادي، وإزالة العقبات"
author_image أحمد حاجي
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
إيران قطر الاتفاق النووي استئناف المحادثات

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن بلاده تتلقى رسائل من أطراف في الاتفاق النووي لعام 2015 عبر قطر بهدف استئناف المحادثات المتعثرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عبد اللهيان في العاصمة الإيرانية طهران مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وشكر الوزير الإيراني الحكومة القطرية على جهودها في إعادة جميع الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة أيضاً باسم الاتفاق النووي الإيراني، إلى التزاماتهم بهدف إحياء الاتفاق.

وأشار عبد اللهيان إلى أن "المسؤولين ناقشا أيضاً القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك تطوير التعاون التجاري، والاقتصادي، وإزالة العقبات".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده "ترحب دائما بالحوار الإقليمي" لضمان تعاون "قوي ومستقر" مع جميع دول المنطقة.

بدوره، قال وزير الخارجية القطري إنه جاء إلى طهران حاملاً رسائل من الولايات المتحدة الأميركية، في خطوة توفر "فرصة جيدة" لحل المشاكل التي تعيق إحياء الاتفاق.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف