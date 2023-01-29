بهدف استئناف المحادثات المتعثرة.. إيران تتلقى رسائل من أطراف الاتفاق النووي

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن بلاده تتلقى رسائل من أطراف في الاتفاق النووي لعام 2015 عبر قطر بهدف استئناف المحادثات المتعثرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عبد اللهيان في العاصمة الإيرانية طهران مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وشكر الوزير الإيراني الحكومة القطرية على جهودها في إعادة جميع الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة أيضاً باسم الاتفاق النووي الإيراني، إلى التزاماتهم بهدف إحياء الاتفاق.

وأشار عبد اللهيان إلى أن "المسؤولين ناقشا أيضاً القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك تطوير التعاون التجاري، والاقتصادي، وإزالة العقبات".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده "ترحب دائما بالحوار الإقليمي" لضمان تعاون "قوي ومستقر" مع جميع دول المنطقة.

بدوره، قال وزير الخارجية القطري إنه جاء إلى طهران حاملاً رسائل من الولايات المتحدة الأميركية، في خطوة توفر "فرصة جيدة" لحل المشاكل التي تعيق إحياء الاتفاق.